Житель Калужской области взял в заложники сотрудников лесничества: трое погибших

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщил о гибели троих сотрудников лесничества, которые были взяты в заложники ранее судимым местным жителем Куйбышевского района.

По данным губернатора Шапши, житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно прибыли сотрудники лесничества, которые намеревались задержать нарушителя. Мужчина оказался вооруженным. Он оказал сопротивление и захватил двух заложников.

«В результате действий правоохранительных органов заложники освобождены», — сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Губернатор сообщил, что трое сотрудников лесничества погибли. Преступник покончил жизнь самоубийством на месте происшествия. Медики осмотрели тех, кто был взят в заложники. Им оказана помощь. Люди не получили травм и повреждений.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС уточнили, что злоумышленник также поджег служебный автомобиль. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, тела трех человек с признаками насильственной смерти были обнаружены в горящем автомобиле «Газель».

По данным агентства, трупы нашли после того, как удалось ликвидировать возгорание. Машину обнаружили на автодороге вблизи деревни Усохи. Предварительно установлено, что сотрудники лесничества получили сообщение о незаконной рубке и направились в деревню для препятствования действиям злоумышленника. Контроль над расследованием взял прокурор области.

Ранее сообщалось, что журналист Карлсон заявил о попытках администрации Байдена организовать убийство Путина.