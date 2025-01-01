На Ямале прекратили поиски пропавших матери и ее детей

Спасатели смогли найти пропавшую северянку с двумя детьми, которые загадочно пропали 31 декабря. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Специалисты ЕДДС-112 получили сообщение о пропаже жительницы ЯНАО во вторник, 31 декабря. Также сообщили, что вместе с северянкой ушли двое ее детей. С ними не было связи.

Выяснилось, что мать и дети могут быть в 25 км на западе от фактории Порц-Яха. Однако в условиях снега в тундре установить точное местоположение было непросто. В ходе поисковой операции, которая велась с родственниками пропавших на снегоходах, удалось обнаружить семейство. Помогали в поисках также специалисты Ярсалинского поисково-спасательного пункта ГКУ «Ямалспас».

Пропавших нашли живыми: мать и ее детей доставили в Яр-Сале. Об их состоянии уточнений нет.

Ранее сообщалось, что в России продолжается расследование уголовного дела о пропавших 20 лет назад в Сибири детях.