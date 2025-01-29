В полиции рассказали, зачем женщина расчленила свою собаку посреди улицы в Кузбассе

В пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области проинформировали о задержании жительницы Березовского, которая посреди улицы расчленила свою собаку по кличке Нина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что о происшедшем сообщил местный 14-летний житель. Он позвонил в полицию и рассказал, что неизвестная женщина на улице пытается убить собаку. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов животное было мертво. В сумке женщины обнаружили нож. Во время дачи показаний она заявила, что решила убить животное для дальнейшего употребления в пищу.

В ведомстве уточнили, что поведение женщины и ее состояние оценивалось как неадекватное. Обратившейся в полицию подросток также заявлял, что горожанка находится в состоянии алкогольного опьянения. Задержанную доставили в наркологический диспансер.

«По результатам медицинского освидетельствования в отношении горожанки был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ «Нахождение в общественном месте в состоянии опьянения». В отделе полиции женщина призналась, что решила умертвить собственную собаку по кличке Нина, чтобы употребить в пищу», — сообщает полиция.

В сообщении также указано, что против 41-летней задержанной возбуждено дело по факту жестокого обращения с животными. Срок наказания может составить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ямальском городе догхантеры начали активно травить домашних собак.