В ямальском городе догхантеры начали активно травить собак

Активисты обнаружили несколько собак с признаками отравления в Ноябрьске, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на канал волонтеров.

В городе нашли собаку недалеко СЭЗ, которая корчилась от болей в сугробе. Животное оперативно забрали и пытались ее спасти, но усилия оказались тщетными. Предварительно, пушистый был не бездомный, а хозяйский.

Позже активисты нашли еще одного пострадавшего зверя с похожими симптомами. Волонтеры считают, что обеих собак отравили догхантеры и призвали владельцев внимательнее следить за своими питомцами. Не рекомендуют отправлять животных на самовыгул.

Ранее сообщалось, что юрист перечислил способы привлечения к ответственности догхантера.