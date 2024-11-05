В полиции установили, кто критиковал власть под ником «Краса Сибири»

В полиции установили, что под ником «Краса Сибири» власть критиковала 63-летняя жительница Кузбасса. Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев проинформировал, что суд признал пенсионерку виновной в возбуждении ненависти к представителям власти, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Женщина оставляла анонимные комментарии под постами в ВК. Противоправный контент выявили сотрудники УФСБ России по Кемеровской области, которые установили личность комментатора. После были проанализированы сделанные ею заявления. Доказано, что женщина призывала к насильственным действиям в отношении всех лиц, кто причастен к власти.

«А также создавала отрицательные образы этих лиц и допускала в отношении них унижающие человеческое достоинство публичные высказывания», — говорится в сообщении представителя Мариинского городского суда Алексея Бушуева.

За подобное нарушение суд вправе выбрать одно из возможных наказаний: штраф в размере от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб., административный арест (до 15 суток), исправительные работы (до 100 часов). Пенсионерка призналась в суде в содеянном. Она рассказала, что писали посты на эмоциях. Все записи удалила и просила ее простить. В связи с чем суд пошел женщине навстречу и выбрал минимальное наказание — штраф в размере 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что экс-следователя и блогера Качура признали иноагентом из-за критики власти.