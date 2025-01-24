Вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM выразил уверенность, что в отношениях между Западом и Россией непременно произойдет перезагрузка.

«Она (перезагрузка. — Прим. ред.) наступит независимо от того, кто что себе думает», — ответил вице-спикер на соответствующий вопрос в эфире радиостанции RMF FM.

Распространено мнение, что Запад не заинтересован в восстановлении отношений с Россией. Подобные высказывания Босак считает пропагандой. По его мнению, западные лидеры ждут момента, когда страны смогут возобновить экономические отношения с Кремлем. Не менее важно для Запада также установление контактов на политической арене.

Вице-спикер высказал мнение, что Варшаве выгодно наладить отношения с Москвой. В таком случае республика сможет упрочить конкурентные позиции на рынке. Спикер отметил, что Польша закупает в больших количествах газ и другие товары.

«Для нас это выгодно с точки зрения конкуренции, исходя из торговых наименований», — пояснил вице-спикер польского сейма.

РИА Новости напомнило, что Евросоюз принял пятнадцатый пакет антироссийских санкций. Об этом стало известно в декабре 2024 года. В перечень вошли физические лица и компании. Так, физлицам запрещено пересекать границу с ЕС. Компании из списка ограничены в вопросах инвестирования и не только.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили об угрозе депортации своих граждан из США.