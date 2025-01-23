В Польше заявили об угрозе депортации своих граждан из США

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский отметил, что массовая депортация нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов может затронуть множество поляков. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

Премьер-министр Польши Дональд Туск поручил главе МИД Радославу Сикорскому подготовить консульства Польши в США к возможной высылке граждан страны. В этой связи дипломатические представительства организовали дополнительные дежурства рабочих.

Генеральный консул Польши в Нью-Йорке Матеуш Сакович сообщил, что польская община пока не проявляла тревоги по поводу кампании против нелегальной миграции, инициированной администрацией президента Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам, которые находятся в США без легального статуса, вернуться на родину, а тем, кто испытывает опасения, обратиться за помощью в консульства. В представительствах готовы оформить документы для безопасного возвращения в Польшу, добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что иммиграционная служба США начала отлов нелегальных мигрантов.