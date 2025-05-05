У берегов Антальи впервые заметили акул

У побережья турецкой Антальи заметили акул — двухметровые хищники подплыли вплотную к пляжу Коньяалты. Причины их появления в этом районе пока не ясны.

У берегов Антальи, популярного курортного города Турции, зафиксировано появление акул. Об этом стало известно из соцсетей — видео инцидента активно распространяется в туристических чатах и телеграм-каналах. По словам очевидцев, двухметровые морские хищники были замечены рядом с пляжем Коньяалты — прямо у кромки воды, в зоне отдыха туристов.

Откуда именно появились акулы, и почему подошли так близко к побережью, пока не сообщается. Местные жители и туристы говорят, что ранее подобных случаев в этом районе не наблюдали.

Специалисты пока не сделали официальных заявлений. Не исключено, что изменение температур воды, поиск пищи или другие природные факторы могли спровоцировать необычное поведение акул.

Видео с пляжа быстро распространилось в соцсетях, вызвав оживлённую реакцию — как среди отдыхающих, так и среди экспертов. Власти Антальи призывают сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

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