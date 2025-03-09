В преддверии 8 марта шесть россиян стали мультимиллионерами

В пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, РИА Новости сообщили , что в преддверии Международного женского дня шесть россиян выиграли по 16,6 млн руб.

По данным издания, праздничный розыгрыш приурочили 8 марта. Россияне играли в «Мечталлион». Разыгрывали 100 млн руб. — в шестой раз за историю игры. В компании отметили, что шесть человек стали победителями. Каждому досталось по 16,6 млн руб. Билеты были приобретены в Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае и Нижнем Новгороде. Еще один билет приобрели через мобильное приложение лотереи. Дополнительной информации о победителях не предоставлено.

«В тираже №129 сегодня уже в десятый раз за время существования этой флагманской лотереи был разыгран суперприз 100 млн руб.: его поделили 6 участников, которые стали мультимиллионерами», — рассказали в компании.

В компании также отметили, что еще 17 обладателей лотерейных билетов выиграли по 1 млн руб. Выигрышные билеты приобрели в Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, Дагестане и Забайкальском крае. Некоторые билеты купили в онлайн-формате. В компании не указали, все ли собственники выигрышных билетов обратились в офисы за получением денег.

Отметим, что согласно законодательству РФ, с выигранной россиянами суммы взимается налог. Налогообложению не подлежат небольшие суммы выигрыша. Детальная информация будет представлена обладателю выигрышного билета в офисах компании.

Ранее сообщалось, что организаторы лотерей пытаются через суд оспорить права на использование слов «Кено» и «Бинго».