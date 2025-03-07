Организаторы лотерей пытаются через суд оспорить права на использование слов «Кено» и «Бинго»

В суде идут споры об использовании среди организаторов лотерей таких слов, как «Бинго» и «Кено». Решается, кто может использовать их в своей профессиональной деятельности. Об этом рассказал РБК.

Еще в 2021 году АО «ТК «Центр», которое владеет товарным брендом «Столото», зарегистрировало слова «Кено» и «Бинго» как принадлежащие ему товарные знаки. Это право будет длиться на протяжении ряда лет. В то же время компания «Национальная лотерея» пытается опротестовать такие права. Она утверждает, что общепринятые названия розыгрышей не должны принадлежать одному участнику рынка. До этого фирма уже проиграла этот спор в Роспатенте, когда пыталась доказать, что ведомству не стоит предоставлять этим знакам правовую охрану. Теперь «Национальная лотерея» пытается оспорить такое решение в суде по интеллектуальным правам.

«Право на их использование должно оставаться свободным от исключительных прав третьих лиц. Необходимость использования указанных слов в лотерейной и прочих сферах может возникнуть у любого участника рынка для описания вида и назначения товаров», — указали журналистам представители этой организации.

Они также считают, что у них есть неплохие шансы на удовлетворение своего иска.

Ранее сообщалось о выигрыше в лотерее жителя Подмосковья. Он купил за 150 руб. билет, после чего выиграл приз более чем в 285 млн руб. Билет был приобретен в обычной точке продаж «Столото» в Орехово-Зуево.