В Приднестровье назвали подрыв вертолета Ми-8 терактом

В воскресенье, 17 марта, на территории одной из воинских частей в Приднестровье зафиксировали возгорание с дальнейшим взрывом. Стало известно, что на авиационной площадке в Тирасполе подорвали вертолет МИ-8. В МИД ПР признали подобную атаку терактом и обратились к участникам формата «5+2».

В МИД Республики отметили, что все государства, которые реально заинтересованы в общерегиональной стабильности, должны осудить подобный акт терроризма. Удар совершил неизвестный при помощи дрона. Установлено направление, с которого он был запущен.

Жителей Приднестровья не получится запугать. Важно, чтобы попытки нанести вред мирному населению прекратились. В подобных ситуациях важна реакция других стран. В адрес международных участников формата «5+2» направлен официальный запрос с предложением обсудить инцидент и дать ему оценку.

«Замалчивание отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года, является негативным фактором, провоцирующим продолжение террористических атак. Подтверждением тому служит неадекватная реакция на инцидент офиса политического представителя Молдовы, реализованная в духе примитивной пропаганды, поощряющей дальнейшую эскалацию», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

Состав взрывчатки направлен на экспертизу. Вследствие террористической атаки пострадавших нет.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Владимира Путина о санитарной зоне.