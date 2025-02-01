В Приднестровье поступил газ для поддержания давления в газопроводах

В Приднестровье поставлена первая партия газа, предназначенная для поддержки функциональности в газопроводе, сообщил ТАСС.

По данным агентства, поставщик газа — компания «Молдовагаз». Соответствующее решение было принято правительством республики во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м», — сообщили ТАСС в компании.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее уточнял, что газ передают в республику в долг. Выделенного объема должно быть достаточно для того, чтобы в газопроводах поддерживалось необходимое давление. В противном случае избежать аварийных ситуаций будет проблематично. В республике заявили, что оплатят полученный газ до 1 марта или вернут топливо в натуральном выражении.

По данным издания, в ближайшее время ожидается еще одна поставка газа. Еврокомиссия выделила грант в 20 млн евро, на который приобрели топливо. Эксперты предполагают, что это позволит временно решить проблему с веерными отключениями и возобновлением работы централизованного отопления.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье погиб пенсионер, который из-за отсутствия газа был вынужден отапливать помещения советским утюгом.