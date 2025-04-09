В Прикамье назвали причины закрытия садика для детей с особенностями развития

О закрытии детского сада стало известно после выхода телесюжета. Родители поделились обеспокоенностью по данному поводу. Они переживают, что дети смогут адаптироваться в новых учебных заведениях. Кроме того, закрытие родного садика может стать стрессом для детей с особенностями развития.

Properm.ru направил запрос в администрацию. В ответ пришли комментарии. В сообщении указано, что здание садика ввели в эксплуатацию в 1958 году. В настоящее время детский садик посещают 43 воспитанника. В нынешнем году восемь ребят станут первоклассниками.

«В связи со сложившейся демографической ситуацией появилась возможность улучшить условия обучения детей», — пояснил источник портала в администрации.

В администрации уточнили, что родители могут водить своих детей в один из детских садиков. Оба учреждения расположены в пешей доступности. На текущей неделе состоится день открытых дверей в садике «Солнышко». Родителям расскажут о его преимуществах — в садике есть логопедический кабинет, обустроенный зал для занятий физической культурой и бассейн. В настоящее время садик «Радуга» заполнен на 48%. Здание рассчитано на 89 мест.

Ранее сообщалось, что омичи несколько лет просят починить забор детского сада.