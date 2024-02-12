В Приморье на военного СВО напали подростки, требовавшие деньги

Глава СК Александр Бастрыкин проинформирован о преступлении, которое совершили несовершеннолетние, сообщает vostokmedia.com . Они напали на военного СВО.

Инцидент произошел на прошедших выходных. Подростки проникли в квартиру ветерана СВО. Они требовали, чтобы мужчина дал им денег. Сначала сами нашли портмоне и обыскали его. Не найдя деньги, требовали их с применением физической силы. В сети появилось видео данного инцидента.

Мама военнослужащего РФ рассказала, что подростки не в первый раз нападают на ее сына, но ранее огласке дело никто не придавал.

Установлено, что один из нападающих применял силу и вел более агрессивно, чем остальные участники преступления. Он является уроженцем Уссурийска. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали происшедшего.

Отмечается, что потерпевший является ветераном СВО. Информация о преступлении стала известна главе СК Александру Бастрыкину, который намерен контролировать ход расследования.

Ранее мы сообщали, что в Самаре подростки заметили автомобиль, который был покрыт снегом. Они решили выбить стекла, считая, что авто заброшенное. На самом деле машина принадлежит участнику спецоперации.