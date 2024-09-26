В Приморье нашли еще одну истерзанную хищным зверем собаку

В Приморском крае местные жители обнаружили труп растерзанной собаки. Инцидент произошел в 40 км от места, где ранее медведь убил двух человек и загрыз 30 собак, сообщил vostokmedia.com.

Местные жители обеспокоены. Агрессивный медведь, напавший на собак и людей, ликвидирован. Конфликтное животное долго не могли найти специалисты охотнадзора. Зверь растерзал отца и сына, проникнув на территорию их дачного дома. Уже на следующий день хищник ворвался в приют собак, расположенный в соседнем населенном пункте. Найденный труп собаки беспокоит людей. Они считают, что в регионе завелся еще один агрессивный медведь.

В соцсетях опубликовано фото погибшей собаки. Редакция «Восток-Медиа» продемонстрировала его зоологу и генеральному директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву. Эксперт не исключил, что собака могла стать жертвой хищника. Он предположил, что им мог оказаться медведь или тигр. В инциденте разбираются специалисты.

Ранее сообщалось, что в СК подтвердили гибель работника турбазы в Кузбассе после нападения медведя, проживающего на территории комплекса.