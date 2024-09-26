В СК подтвердили гибель работника турбазы в Кузбассе после нападения медведя

В СУ СК России по Кемеровской области опубликовали видео с места происшествия. На территории туристической базы располагаются клетки, в которых находятся медведи. На клетках висит предупреждающая надпись, что здесь находятся дикие животные. Предполагается, что медведи своим присутствием развлекали гостей базы.

Один из хищников напал на работника базы. В настоящее время следователи выясняют, что спровоцировало агрессию животного. Мужчине нанесли несколько ранений, которые оказались не совместимыми с жизнью.

«По факту инцидента в территориальном следственном отделе СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщили в СК.

Следственные действия продолжаются: сотрудники собирают улики, опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия. Инцидент произошел 25 сентября. Информация о гибели мужчины сначала появилась в соцсетях, но официального подтверждения еще не поступало.

Ранее сообщалось, что медведь, убивший отца и сына в Приморье, на следующий день в соседнем поселке погрыз 30 собак в приюте.