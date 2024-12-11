Информация о вооруженном нападении на рабочих из Китая подтвердилась

ООО «Восход» отказали в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления, сообщил vostokmedia.com. Представители компании подавали заявление в связи с тем, что вооруженные люди в 2023 году требовали от рабочих из Китая покинуть поле и обстреляли комбайн.

Копию заявления об отказе предоставили редакции издания. Документ подписан врио начальником отдела уголовного розыска МО МВД России «Спасский». Согласно информации, указанной в заявлении, вторым участником конфликта стал сельхозпредприниматель Алексей Шевцов. Во время дачи показания он заявил, что является членом колхоза «Русановский». Именно там расположен участок «Восхода».

Согласно документу, предпринимателю сообщили о незаконном сборе сои. Он взял охолощенный автомат, у его спутника был травматическим пистолетом. Сотрудники правоохранительных органов установили, что стрельба на поле, действительно, была.

Через месяц после конфликта старший специалист по организации сельхозработ ООО «Восход» Цзян Баоинь подал заявление в полицию, в котором сообщил о рэкете. Он написал, что конфликт возник с гражданином Мальцевым, который представляется сотрудником колхоза «Русановский». Цзян Баоинь считает, что информация не соответствует действительности.

«Мы остались одни с нашей проблемой. Руководство бездействует, потому что тоже боится их. Нанятый руководством защитник тоже не захотел с ними связываться. Я и мои коллеги — работники, граждане КНР, которые боятся работать, потому что рядом с ними постоянно находились какие-то грубые и нетрезвые люди, мешающие им работать, убирать урожай», — указано в заявлении Цзяна, которое есть в распоряжении «Восток Медиа».

Ранее сообщалось, что беглый заключенный при задержании в Барнауле ранил сотрудника ФСИН в голову.