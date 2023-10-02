В Приморье проблемы с вывозом мусора: глава региона провел совещание

В Приморье есть ряд проблем, главная из которых в том, что мусор не вывозят в день, согласно графику. Проблема актуальна для всех городов, в частности, и для Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков рассказал, что причина срыва сроков – недобросовестные перевозчики. Так, недавно на работу не вышли водители, потому что не могли работать без кондиционера. Директор рассказал, что отремонтировать технику невозможно из-за отсутствия комплектующих, которые производят за границей. В итоге проблему никто не решает.

Константин Шестаков отмечает, что директоры других компаний находят способы решения проблемы. Необходимо перераспределить компании, которые курируют вывоз мусора.

Глава Владивостока также предложил пересмотреть тарифы на вывоз различного мусора: крупногабаритного и бытовых отходов. Еще одна инициатива – предложить предприятиям ритейла и общепита заключать договоры с Приморским экологическим оператором.

Ранее стало известно, сколько мусора вывезли из подмосковных лесов.