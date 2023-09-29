Свыше 15 тысяч кубометров мусора убрали в лесах Подмосковья в этом месяце

Более двухсот навалов мусора общим объемом свыше 15,5 тысячи кубометров ликвидировали в подмосковных лесах силами муниципалитетов с начала сентября. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

В полном объеме работы выполнены в тринадцати городских округах, в том числе в Луховицах, Королеве, Рузе, Талдоме, Кашире, Коломне, Шаховской и Электростали, уточнил он. Однако есть муниципалитеты, отметил Филимонов, где только предстоит завершить уборку мусора — Домодедово, Мытищи, Балашиха, Дмитров, Егорьевск, Подольск, Раменский, Орехово-Зуево, Солнечногорск, Серпухов и Наро-Фоминск.

Как уточнили в Комитете лесного хозяйства Московской области, в этом году муниципалитетам Подмосковья выделили свыше 170 миллионов рублей на уборку отходов на землях лесного фонда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину, что в регионе не только закрыли мусорные полигоны, но и рекультивировали их.