В Приморье традиционно стартует акция «Красная гвоздика»

Фонд «Память поколений» инициировал проведение акции «Красная гвоздика», которая в Приморье проходит каждый год, сообщает vostokmedia.com .

Волонтеры в местах массового скопления людей предлагают купить значок «Красная гвоздика». Акция имеет несколько целей. Во-первых, она организована для помощи ветеранов. Все деньги, полученные от продаж, передают для оказания помощи ветеранам: приобретение спецтехники, например, инвалидного кресла, организацию оздоровительного отдыха в летний период времени.

Во-вторых, акция прививает патриотизм. Купленные значки предлагают прикреплять к одежде в праздничные дни. Красный цвет символизирует кровь, пролитую воинами во время защиты Родины.

Памятные значки также распространяют среди сотрудников на крупных предприятиях. В настоящее время в Приморье помощь от фонда получили 78 человека и два учреждения здравоохранения.

«Надевая значок «Красная гвоздика» в памятные даты, жители страны выражают свою благодарность ныне живущим ветеранам и сохраняют память о погибших», — сказал вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов.

Ранее полковник запаса Сергей Хатылев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как призывникам морально и физически подготовиться к армии. В России призыв начался с апреля.