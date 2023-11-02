В Приморском крае сообщают об отсутствии топлива на большинстве АЗС

В Приморском крае жители не могут заправить автомобиль из-за отсутствия в регионе топлива на независимых АЗС. Единственные заправки, которые работают, - это те станции, куда топливо поступает из Хабаровского НПЗ, сообщает zr.media .

Нефтепродукты, которые производят на Хабаровском НПЗ, доставляют на АЗС ННК. Редакция опубликовала фото очередей к АЗС. Возле каждой колонки стоят в очереди около десяти автомобилей.

Издание отмечает, что если на некоторых АЗС появляется топливо, то люди все равно предпочитают пользоваться услугами ННК из-за экономии. Цены на некоторые виды топлива бывают ниже по сравнению с другими заправками в среднем от пяти до десяти рублей.

На ННК-Приморнефтепродукте сообщили, что готовы к нагрузкам. Топлива достаточно для обеспечения потребностей жителей региона. 30 бензовозов перевозит топливо с НПЗ на автозаправочные комплексы, чтобы не создавать искусственных очередей.

СМИ сообщают, что в России постепенно начала снижаться стоимость топлива. Финансовый аналитик Михаил Беляев пояснила причины происходящего.