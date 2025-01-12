В Пулково экстренно прекратили принимать самолеты

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале проинформировал , что Пулково временно не принимал и не отправлял воздушные суда из-за ухудшения погодных условий.

По данным Кореняко, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые выполняли рейсы в Санкт-Петербург. Принятые меры были направлены на безопасность пассажиров. Каждый человек получил дополнительные услуги, которые продиктованы требованием федерального законодательства.

Пресс-секретарь Росавиации пояснил, что в районе аэропорта длительное время идут сильные ливневые осадки в виде снега. Воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов только после того, как специалисты проверили коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы. После временного закрытия первым приземлился лайнер авиакомпании S7 из Новосибирска. К штатному режиму работы аэропорт вернулся в 13:30 МСК.

Mash опубликовал видео, сделанное пассажирами из самолета, который не мог приземлиться. На кадрах можно разобрать, что иллюминаторы обледенели из-за сильного снегопада.

«Сотрудники аэропорта стараются оперативно обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью и расчистить взлётно-посадочные полосы от снега», — сообщил Mash.

Подписчики канала рассказали, что снегопад шел на протяжении нескольких часов. РИА Новости сообщило, что коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли в круглосуточный режим работы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева обнаружили замаскированная под детскую машинку бомбу, отправленную из Украины в Грузию.