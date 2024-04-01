В районе Карелии построят большой горнолыжный курорт

В распоряжении редакции ИА «Карелинформ» появился документ, согласно которому республиканский земельный участок сдадут в аренду под строительство большого горнолыжного курорта.

Согласно данным документа, торги не проводились. Глава Карелии подписал документы о передаче более 5 млн квадратных метров земельного участка в Кондопожском районе компании ООО «Горнолыжный рекреационный бальнеологический курорт «Спасская Губа». В рамках инвестиционного проекта в республике появится современный горнолыжный курорт.

Спутниковые снимки позволили установить, что на данный момент на участке растут деревья. В Минимуществе Карелии редакции не ответили, планируется ли вырубка растений. Корреспондента интересовал также вопрос того, можно ли считать репутацию учредителя безукоризненной.

Дело в том, что учредителем выступает бывший сотрудник НК «Юкос» Дмитрий Хан. Ранее предприятие принадлежало бизнесмену Михаилу Ходорковскому*.

«Министерство рассматривает представленные инвестором документы исключительно в части определения возможности (невозможности) предоставления земельного участка для реализации проекта. В этой связи выразить позицию о корпоративных вопросах юридического лица (инвестора), в том числе о его учредителях, Министерству не представляется возможным», — ответили в МИЗО Карелии.

Аналогичные запросы редакция направила в Минэкономразвития Карелии.

Напомним, где в настоящее время находится Михаил Ходаковский, точно неясно. Он покинул Россию. Активно ведет свой сайт. Не отказывает в интервью российским журналистам, которые, как и он сам, покинули Родину. Много говорит об СВО и настаивает, что в России необходимо поменять выбранную форму правления.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке лавина накрыла одиннадцать человек, которые участвовали в скитуре. Девять человек смогли выбраться самостоятельно.

* признан иностранным агентом в России