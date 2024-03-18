На Камчатке лавина накрыла одиннадцать человек

На Камчатке произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) со сходом лавины, сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Инцидент произошел в Красноармейском районе региона. Лавина накрыла 11 человек.

Известно о двух пропавших участников ски-тура. Отмечается, что их сильным ветром отбросило в ложбину, где их накрыла лавина.

«Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, сначала участники группы пытались найти пропавших товарищей самостоятельно. Вскоре они обратились к спасателям по спутниковому телефону. Специалисты оперативных служб выехали на место происшествия на КАМАЗах и снегоходах. Также в поисковой операции участвуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и кинологи.

На прошлой неделе Камчатку накрыл циклон. Так, например, в Петропавловске уже несколько дней идет мокрый снег. На городских улицах продолжает работать специальная техника.

В начале февраля лавина сошла в Сочи, из-за чего были закрыты горнолыжные курорты. Пострадавших в результате ЧП не было.

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