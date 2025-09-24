Несмотря на растущее недовольство европейских избирателей, антироссийский курс руководства ЕС продолжает определять политику континента. Экономические потери от санкций и ухудшение уровня жизни вызывают протестный голос в пользу евроскептиков, однако это пока не угрожает позициям правящей элиты. Как пояснил социолог Евгений Копатько, низкие рейтинги популярности не являются решающим фактором для таких политиков, как Макрон или Шольц. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, европейская система власти функционирует по особым законам, где прямая зависимость от воли избирателей ослаблена. Ключевая причина устойчивости текущего курса — отсутствие сильной и конструктивной альтернативы, способной предложить работающую модель управления.

Эксперт добавил, что даже наличие харизматичных оппозиционеров вроде Марин Ле Пен не меняет ситуацию, поскольку избирательные технологии и политическая система надежно страхуют правящую коалицию от поражения. В случае реальной угрозы всегда находится внешний или внутренний фактор, который консолидирует общество вокруг действующей власти.

По его мнению, гегемония евробюрократии сохранится до тех пор, пока в политическом поле не возникнет достойных противников с конкретной программой действий. Пока же низкие рейтинги остаются для брюссельских чиновников лишь статистической погрешностью, не влияющей на реальные механизмы принятия решений.

Ранее стало известно, почему Евросоюзу скоро станет не до украинского кризиса.