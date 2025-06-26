В реки Сибири выпустила больше 12 тыс. мальков краснокнижной нельмы
УК «Кузбассразрезуголь» выпустила больше 12 тыс. мальков нельмы в реки Сибири
Фото: [Медиасток.рф]
В реки Сибири выпустили больше 12 тыс. мальков краснокнижной нельмы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Сохранением биоразнообразия и восстановлением экосистем водоемов занимаются представители УК «Кузбассразрезуголь».
По информации издания, уже через семь лет превратившиеся из запущенных мальков рыбы окрепнут. Они начнут размножаться, что положительно отразится на восстановлении экосистем водоемов Сибири. В настоящее время численность одного из крупных видов лососевых в регионе существенно сокращается. Максимальный вес рыбы достигает 10 кг, а длина туловища — 1,5 м. Эксперты отмечают, что для крупных особей необходимо создавать благоприятные условия развития.
По данным издания, нельма была выращена по инициативе УК «Кузбассразрезуголь» в естественном водоеме. Специалисты использовали гидротехнические сооружения, способствующие повышению выживаемости. В открытый водоем рыб перемещают после того, как они подрастут. Первое время мальки обитают в инкубационных модулях. Принятые меры позволяют рыбам максимально адаптироваться к естественным условиям проживания.
«За последние шесть лет УК „Кузбассразрезуголь“ выпустила в реки Кузбасса и Сибири более 2 млн мальков пеляди, нельмы, муксуна и хариуса для поддержания популяции этих редких видов рыб и экологического баланса», — отметил директор по экологии и правому обеспечению УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.
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