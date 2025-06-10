Уникальному карпу кои с человеческим лицом понадобилась охрана

В Великобритании карп кои, обладающий человеческим лицом, нуждается в усиленной охране в связи с возросшей популярностью. Об этом сообщило издание What’s The Jam.

Необычная рыба привлекла внимание благодаря уникальному расположению пятен на голове, которые создают иллюзию человеческого лица. Боб, как его прозвал владелец ландшафтный дизайнер Малкольм Поусон, обитает в его пруду уже четыре года.

По словам хозяина, Боб стал настоящей сенсацией из-за своей особенности. Стоимость карпа, приобретенного четыре года назад за £150 (что эквивалентно примерно 16 тыс. руб. по текущему курсу), теперь оценивается в сумму, достигающую £7 тыс. (около 750 тыс. руб.).

Поусон подчеркнул, что не намерен расставаться со своим питомцем. Он также отметил, что многие желают лично увидеть Боба, но необходимо проявлять осторожность, чтобы посетители не причинили ему вреда. В связи с этим, сад был оборудован камерами видеонаблюдения и дополнительными мерами безопасности.

Мужчина добавил, что инвестировал около £2 тыс. (214 тыс. руб.) в обустройство сада и пруда, в котором Боб живет вместе с другими рыбами.

Ранее сообщалось, что на озере Ханто в Ноябрьске обнаружили массовую гибель рыбы.