В результате ДТП пассажирский автобус откинуло к зданию института в Тюмени

Очевидцы рассказали «Нашему городу», что ДТП произошло возле строительного института в Тюмени. Пассажирский автобус и автомобиль Changan столкнулись. По предварительной информации, пострадали два пассажира. От удара автобус откинуло к рядом стоящему зданию образовательного учреждения.

На фото, которые есть в расположении издания, видно, что в автобусе вылетела большая часть окон. У легкового автомобиля пострадала передняя часть. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, чтобы зафиксировать следы ударов и установить виновного в нарушении ПДД. Предположительно, уже после удара об здание института в автобусе со стороны водительской кабины треснуло стекло.

По данным издания, на место ДТП также оперативно прибыли бригады скорой помощи и МЧС. В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области уточнили, что оба пострадавших — это пассажиры автобуса. Очевидцы рассказали, что авария произошла из-за автомобиля марки Lexus, водитель которого выехал на встречную полосу.

«Автобус ехал по Луначарского, легковая — по улице Республики», — сообщил «Нашему городу» подписчик.

Ранее сообщалось, что BMW протаранил пассажирский автобус на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавший.