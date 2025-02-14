BMW протаранил пассажирский автобус на Киевском шоссе в Москве

В Новой Москве легковой автомобиль марки BMW на высокой скорости столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на представителя дорожной полиции. Авария произошла на Киевском шоссе.

По имеющимся данным, автомобиль марки BMW совершил выезд на встречную полосу движения, после чего произошло боковое столкновение с автобусом. По словам водителя автобуса, пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство.

«Я заблокировался, пристегнут был. В шоке был, немного рука болит, но все нормально. Они молодые, гоняют», — рассказал собеседник журналистов.

В результате дорожно-транспортного происшествия был травмирован один человек — водитель легкового автомобиля. Его доставили в ближайшее медицинское учреждение. Телеканал публикует видео обстановки в районе автоаварии. Сейчас на месте работают оперативные службы. Выясняются все причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорском городском округе Московской области Opel выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Skoda. В результате лобового столкновения погибли водители иномарок, а также пассажир Skoda.