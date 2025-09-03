В РФ предложили подселять к собственникам больших квартир многодетные семьи

Депутат считает, что подобную меру рационально применять по отношению к тем гражданам, которые приобрели или построили недвижимость более 300 м² или свыше 10 комнат. Собеседник издания заявил, что обратится в Госдуму с соответствующим предложением.

По мнению депутата, собственник элитной недвижимости должен выбрать один из вариантов. Первый — вложить средства в покупку квартир для нуждающихся семей в порядке социального налога. Второй — выделить часть из собственных комнат в качестве социального найма. Депутат пояснил, в каком случае можно будет применять подобные меры.

«Если частник покупает пентхаус на непонятные доходы и отказывается от нормы, что он должен при этом одну социальную квартиру подарить населению, тогда можно ставить вопрос об уплотнении по решению суда. Для такой меры нужно заложить нормы: больше 300 м² и больше 10 комнат», — высказал мнение депутат Малинкович.

Депутат отметил, что есть граждане, которые не могут позволить себе приобрести недвижимость. Некоторые россияне покупают жилье, но долгие годы выплачивают ипотеку. Когда они видят, что кто-то стал собственником элитной недвижимости, в обществе возникает социальная напряженность. С целью снижения обострения ситуации депутат предлагает реализовать озвученную им инициативу.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой более 20 тыс. раз.