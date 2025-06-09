В РФ предложили выключать интернет по ночам для повышения рождаемости

Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов высказал мнение, что отключение интернета в вечернее время суток положительно отразится на демографической обстановке в стране, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат высказал мнение, что современные молодые люди не стремятся заводить детей. Свободное время они предпочитают проводить гаджетах, в частности в соцсетях. По мнению Иванова, отключение интернета позволит молодым людям уделять друг другу больше времени, что положительно отразится на демографической обстановке в РФ. Депутат предлагает установить четкое время ограничений, например, с 23:00 до 02:00.

«Молодые люди вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны», — отметил депутат Иванов.

Депутат отметил, что правительство на регулярной основе ищет способы, как сблизить молодое поколение. Так, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова была обеспокоена усилением индивидуализма среди молодого поколения из-за пристрастия к соцсетям. По ее мнению, семейные ценности становятся менее значимыми для современных людей.

Депутат Иванов обратил внимание на то, что инициатива об отключении интернета никак не связана с ограничением свободы слова. Человек имеет право сделать выбор — рожать детей или нет. Однако и правительство вправе стимулировать граждан на увеличение рождаемости.

«Россия всегда славилась крепкими семьями, и наша задача — вернуть эту традицию. Если для этого потребуется временно ограничить доступ к развлекательному контенту в позднее время, то это не большая плата за будущее нации», — заключил он.

Ранее сообщалось, что маткапитал перестал стимулировать деторождение.