РБК: несмотря на увеличение до 900 тыс. руб., маткапитал перестал стимулировать деторождение

Несмотря на то что сумма материнского капитала в России была увеличена до более чем 900 тыс руб, он перестал быть таким же эффективным стимулом для рождения детей в России, как в начале действия программы. Об этом со ссылкой на экспертов передает РБК.

В последнее время наблюдается тенденция к стабилизации общего коэффициента рождаемости на уровне 1,4 ребенка на женщину. Однако для обеспечения стабильного роста населения в России необходимо, чтобы этот показатель был не ниже 2.

Специалисты, опрошенные РБК, подчеркивают, что достичь значительных результатов в этой сфере невозможно. Существует множество препятствий по увеличению рождаемости, начиная от финансовых проблем и заканчивая отсутствием партнёра.

По мнению демографа Игоря Ефремова, при нынешнем уровне поддержки государства практически невозможно достичь желаемого уровня рождаемости в среднестатистической семье.

Проблема усугубляется тем, что в России женщины традиционно активно участвуют в трудовой деятельности, получают образование и часть из них больше не стремится к роли домохозяйки. Однако, по мнению экспертов, это является «естественным и даже желательным следствием социально-экономического развития любого общества».

Ранее семьям в Подмосковье рассказали о возможности получить ежемесячную выплату из маткапитала.