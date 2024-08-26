Wildberries: число попыток мошенников подделать маркетплейс выросло вдвое

Аферисты стали кратно чаще предлагать клиентам приобретать товары на поддельных сайтах, которые имитируют известного интернет-продавца Wildberries. Только в текущем, 2024 году, число поддельных сайтов выросло вдвое. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы компании.

В сети очень часто стали появляться сайты, владельцы которых хотят выдать свои ресурсы за Wildberries. Их целью становится хищение личных данных клиентов, получение доступа к их аккаунтам, а также кража денег. На протяжении 2023 года было зафиксировано 794 таких сайта. В 2024 году ситуация значительно осложнилась.

«В сравнении с предыдущим годом количество фишинговых ресурсов выросло более чем в два раза — всего с начала 2023 года было заблокировано более 1,4 тыс. сайтов злоумышленников», — указали представители компании.

Сотрудники Wildberries попросили всех своих клиентов соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам на посторонние ресурсы. Команда информационной безопасности компании стремится вовремя выявлять и блокировать фейковые сайты, но покупатели и сами должны стремиться обезопасить себя от попыток обмана.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана, когда аферисты представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Они предлагают сделать перерасчет платежей из-за льгот на ЖКУ, и заставляют свои жертвы сообщить код из СМС для получения доступа к их аккаунту на Госуслугах.