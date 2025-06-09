В ряды ВСУ вступил «лесной маньяк», убивший минимум 13 россиян в 90-е годы

«Лесной маньяк» Дмитрий Ворошилов, у которого были выявлены психические отклонения, в 2022 году вступил в ряды ВСУ после освобождения из колонии за убийство 13 жителей Самарской области, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации канала, мужчина совершал преступления в 90-е годы. Следователи установили его причастность к гибели 13 человек. В Самарскую область экс-майор внутренней службы попал по распределению. Он родился и учился в Луганской области Украины. В России работал начальником службы безопасности туберкулезной ИК-19.

По данным канала, в 1993-м, а также в 1996–1997 годах в Самарской области был зафиксирован ряд убийств. В регионе было место, куда влюбленные пары приезжали на автомобиле для интимного уединения. В этой зоне стали обнаруживать тела пар. Каждое преступление отличалось от предыдущего характером и способом убийства.

«Каждый раз убийца изощрялся над жертвами: одного погибшего нашли с колото-резаными ранениями под кучей мусора, другого — обгоревшим в сожженном авто. Всего была совершена серия из 13 убийств», — сообщил SHOT.

По данным канала, сотрудникам правоохранительных органов удалось составить портрет предполагаемого преступника. На теле одной из жертв были найдены генетические следы. Правоохранители начали подозревать Ворошилова, на которого также поступали жалобы от его коллег из ИК-19. Предположения подтвердились. Было установлено, что мужчина убивал жертв в камуфляже. На следующее утро в этой же одежде он отправлялся на работу. Суд назначил ему 15 лет колонии. Сейчас мужчине 58 лет.

«В 2012-м маньяка выпустили на свободу, и он уехал в свою родную деревню в Луганской области. В 2016-м Ворошилов устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ, а в 2022-м уволился и перебрался в Днепропетровскую область, где вступил в ряды ВСУ», — располагает информацией SHOT.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк попросил перевести его в колонию поближе к Москве.