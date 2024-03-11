В Роспотребнадзоре Башкирии напомнили правила поведения во время Рамазана

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, как правильно питаться во время Рамазана, сообщает mkset.ru .

В этом году Рамазан начинается 11 марта. В световой период дня есть не рекомендуется. В Роспотребнадзоре Башкирии поделились рекомендациями, как облегчить общее самочувствие во время определенных ограничений с питанием.

Мусульмане вправе принимать утренний (сухур) и вечерний (ифтар) прием пищи. Утром лучше съесть блюдо из яиц, овощной салат, творог и выпить йогурт или молоко. Главное, чтобы пища была легко усваиваемой. На ужин лучше выбрать рыбу или мясо.

Во время светового дня пить также запрещено, поэтому не стоит употреблять продукты с высоким содержанием соли или копчености. От такого рациона пить захочется больше. Побольше воды стоит выпить перед употреблением пищи и после. Отказаться лучше от кофе и различных сладких напитков, которые приводят к обезвоживанию.

В течение дня физических нагрузок стоит избегать. Прогулка не помешает после вечернего приема пищи.

Важно употреблять исключительно свежие продукты высокого качества. В Роспотребнадзоре также советуют:

не переедать;

есть медленно;

сладости заменить фруктами.

11 марта у православных начинается Масленица. Клирик РПЦ рассказал, почему стоит отказаться от традиционной забавы — сжигания чучела.