«Дурацкая игра»: иеромонах Макарий предостерег россиян от сжигания чучела на Масленицу

Сжигание чучела на Масленицу по своей сути отводит от христианства, уверен глава отдела по церковным сношениям со СМИ и обществом Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш).

В беседе с РИА Новости клирик РПЦ поведал, что Масленица является наследием языческих времен. Поэтому стоит объяснить детям, что сжигание чучела «дурацкая игра».

«Посмотреть - посмотрел, но детям надо сказать, что игра дурацкая, потому что она взялась из времен, когда в России люди жили без Христа. Футбол тоже, можно сказать, игра не христианская, но вот эти "игры", в том числе сжигание чучела, в отличие от футбола - языческие остатки нехристианских религий, это отталкивает людей от истинной веры, от Христа», — предупредил отец Макарий.

В продолжение темы священнослужитель приветствовал участие в масленичных гуляниях, выделив из них поедание блинов, походы в гости к родственникам, а также словесные поздравления друг друга.

«То есть участвовать во всем добром, хорошем, что связано с этим периодом», —заключил батюшка.

Ранее мы сообщали, что около пятисот мероприятий проведут в Подмосковье для празднования Масленицы.