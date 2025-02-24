В Роспотребнадзоре назвали альтернативу пластику

Эксперты рекомендуют отказаться от использования пластиковых контейнеров. Заменить пластиковые емкости можно стеклянными, керамическими или металлическими. От пластиковой посуды, в которой образовались трещины, желательно избавиться. Не стоит использовать повторно пластиковые бутылки. Особенно, если они деформировались.

В Роспотребнадзоре призвали россиян приобретать натуральные материалы для упаковки продуктов питания. Кроме того, важно всегда следить за утилизацией пластика. Желательно также ограничить потребление морепродуктов.

«Особенно это касается моллюсков, таких как мидии и устрицы, где содержание микропластика наиболее высоко», — сообщило sovainfo.ru.

В ведомстве отметили, что на данный период времени ученым не удалось получить полную информацию о влиянии пластика на организм. Однако специалисты точно установили, что материал оказывает негативное влияние на человека. Микропластик может попадаться в продуктах питания. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен в некоторых напитках, меде, соли, сахаре и морепродуктах.

Ранее сообщалось, что производство экологичной бытовой химии в Городском округе Пушкинский будет расширено.