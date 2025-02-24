В Роспотребнадзоре назвали альтернативу пластику
В Роспотребнадзоре призвали отказаться от пластиковой посуды
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Специалисты управления Роспотребнадзора Самарской области поделились рекомендациями, как снизить негативное влияние пластика на организм, сообщило sovainfo.ru.
Эксперты рекомендуют отказаться от использования пластиковых контейнеров. Заменить пластиковые емкости можно стеклянными, керамическими или металлическими. От пластиковой посуды, в которой образовались трещины, желательно избавиться. Не стоит использовать повторно пластиковые бутылки. Особенно, если они деформировались.
В Роспотребнадзоре призвали россиян приобретать натуральные материалы для упаковки продуктов питания. Кроме того, важно всегда следить за утилизацией пластика. Желательно также ограничить потребление морепродуктов.
«Особенно это касается моллюсков, таких как мидии и устрицы, где содержание микропластика наиболее высоко», — сообщило sovainfo.ru.
В ведомстве отметили, что на данный период времени ученым не удалось получить полную информацию о влиянии пластика на организм. Однако специалисты точно установили, что материал оказывает негативное влияние на человека. Микропластик может попадаться в продуктах питания. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен в некоторых напитках, меде, соли, сахаре и морепродуктах.
Ранее сообщалось, что производство экологичной бытовой химии в Городском округе Пушкинский будет расширено.