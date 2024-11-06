В Роспотребнадзоре поделились рекомендациями о проведении вакцинации

В Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как вести себя после прививки и на что обращать внимание перед вакцинацией, сообщил newstracker.ru.

После вакцинации россиянам советуют контролировать рацион питания. Рекомендовано отказаться от жирной и тяжелой пищи. Нежелательно употреблять алкогольные напитки. При возможности лучше провести время дома, избегая массового скопления людей. В первые дни организм будет ослабленным, поэтому возникает высокий риск заражения. Кроме того, первые несколько дней с целью не провоцирования раздражения в месте прививки рекомендовано отказаться от ванны и бассейна.

«Во время проведения прививок никто не застрахован от введения некачественной вакцины или от встречи с уже болеющим человеком, после чего можно заболеть гриппом», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Перед вакцинацией необходимо рассказать врачу о хронических заболеваниях и аллергической реакции, особенно на куриный белок. Прививку не поставят человеку, который уже начал болеть или плохо себя чувствует в день приема. Не являются противопоказанием для вакцинации от гриппа иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания, беременность и период лактации у женщин. Беременным и молодым мамам особенно важно подобрать подходящий препарат.

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