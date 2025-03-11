В Роспотребнадзоре призвали россиянок не есть тюльпаны, подаренные на 8 Марта

В интернете среди женской части аудитории распространяется тренд по поеданию тюльпанов, которые были подарены в Международный женский день, сообщила prmira.ru. В региональном Роспотребнадзоре назвали такое увлечение опасным для здоровья.

По данным издания, в Cети появляются видео, авторы которых едят тюльпаны. Девушки пробуют на вкус все части растения: стебли, листья и лепестки. Ролики они сопровождают шутливыми комментариями. Некоторые авторы делятся впечатлениями. По их словам, тюльпаны оказались вкусными. В Роспотребнадзоре назвали тренд опасным и призвали россиянок не пробовать на вкус цветы.

В ведомстве отметили, что продукты питания проверяют перед их появлением на прилавках. С тюльпанами специалисты так не поступают. В цветах может содержаться высокая концентрация пестицидов и гербицидов, которые могут нанести вред организму человека. В Роспотребнадзоре напомнили о существовании съедобных букетов и призвали обратить на них внимание тем девушкам, кому сложно бороться с желанием съесть свои цветы.

«Милые девушки, цветы предназначены для того, чтобы дарить радость и поднимать настроение своей красотой. Но уж точно не для того, чтобы их есть», — сообщил телеграм-канал управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что красноярки продают духи, кольца и игрушки, подаренные на 8 Марта.