В Роспотребнадзоре рассказали, чем для россиян опасен новый гонконгский грипп

Эксперт пояснил, что с одной стороны, российские ученые встречаются с этим штаммом вируса гриппа впервые. С другой стороны, опыт борьбы у них есть, потому что вирус имеет много сходств с прошлогодним штаммом гриппа. Его возбудителем является привычный сезонный грипп.

«Но имеющаяся на данный момент информация не позволяет делать выводы о появлении каких-либо новых "страшных" вирусов», — пояснил эксперт.

По словам эксперта, любой новый вирус всегда опасен для человека. До выработки коллективного иммунитета организм человека не защищен, поэтому все находятся в зоне риска. Болезнь начинает развиваться внезапно. Характерными симптомами гонконгского и свиного гриппа, по словам эксперта, являются сильная интоксикация, мышечные боли и высокая температура. Для установки диагноза понадобятся лабораторные анализы.

Михаил Лебедев призвал россиян вакцинироваться. По словам эксперта, это самый надежный способ защититься от гриппа. Важно помнить, что даже после прививки можно заболеть. Преимущества вакцинации — легкое течение болезни.

«Для выработки защитных антител после вакцинации и, соответственно, формирования полноценной иммунной защиты требуется 2-4 недели», — рассказал эксперт.

