Россиянам объяснили, как отличить симптомы ОРВИ от сезонной аллергии на пыльцу

Аллергия может появиться в любом возрасте, а симптомы бывает легко перепутать с ОРВИ с непривычки. Памятку о том, как отличить одно от другого публикует сайт aif.ru .

Аллергия на пыльцу требует соблюдения определенных правил в сезон цветения. Например, рекомендуется ограничить свои выезды на природу, чаще проветривать помещение и использовать после этого очистители воздуха, а также промывать нос по возвращении домой. Не следует также ходить по жилищу в верхней одежде, так как на ней остаются частички раздражителя.

При этом аллергия на пыльцу иногда проявляется такими симптомами, которые легко отнести и к ОРВИ. Например, заложенность носа, отек век, приступы кашля и чихания, зуд в носоглотке, першение в горле.

Однако при ОРВИ повышается температура, а симптомы держатся 7-14 дней. При аллергии они могут растягиваться на месяц и даже на весь сезон.

Степени аллергии бывают легкими, средними и тяжелыми. При второй симптомы нарушают сон, снижают продуктивность и концентрацию человека. При последней стадии уже нарушается качество жизни: работа, общение и простое существование становятся крайне затруднительными. Именно потому при любой аллергии и подозрительных проявлениях нужно сразу обращаться в больницу. Там установят конкретный раздражитель, и исходя из этого подберут грамотное лечение.

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