В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь ребенка в школе от простуды и COVID-19

В Нижегородском Роспотребнадзоре напомнили, что дети должны соблюдать определенные правила во время пребывания в школах, чтобы снизить риск заболевания гриппом, ОРВИ или коронавирусом, сообщает newsnn.ru .

Детям рекомендуют носить с собой антисептические салфетки, которыми стоит регулярно пользоваться. Сначала после того, как пришел в учебное заведение. Потом после каждого чихания, а также перед приемом пищи. Рекомендовано периодически протирать такими салфетками парту или компьютерный стол.

Салфетки не должны стать единственным способом очищения. При любой возможности надо тщательно мыть руки с мылом.

Родителям стоит особое внимание уделить одежде и обуви ребенка. Вещи лучше покупать из натуральных тканей. Что касается обуви, то обязательно должна быть сменная пара. Не стоит забывать о сбалансированном питании.

Педагоги должны контролировать, чтобы классы проветривались, а на переменах проводились физкультминутки. Родителям не стоит отпускать ребенка в школу, если у него повысилась температура.

Ранее стало известно, что в октябре в Россию придет новый штамм коронавируса.