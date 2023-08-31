В Роспотребнадзоре рассказали, как уберечь ребенка в школе от простуды и COVID-19
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В Нижегородском Роспотребнадзоре напомнили, что дети должны соблюдать определенные правила во время пребывания в школах, чтобы снизить риск заболевания гриппом, ОРВИ или коронавирусом, сообщает newsnn.ru.
Детям рекомендуют носить с собой антисептические салфетки, которыми стоит регулярно пользоваться. Сначала после того, как пришел в учебное заведение. Потом после каждого чихания, а также перед приемом пищи. Рекомендовано периодически протирать такими салфетками парту или компьютерный стол.
Салфетки не должны стать единственным способом очищения. При любой возможности надо тщательно мыть руки с мылом.
Родителям стоит особое внимание уделить одежде и обуви ребенка. Вещи лучше покупать из натуральных тканей. Что касается обуви, то обязательно должна быть сменная пара. Не стоит забывать о сбалансированном питании.
Педагоги должны контролировать, чтобы классы проветривались, а на переменах проводились физкультминутки. Родителям не стоит отпускать ребенка в школу, если у него повысилась температура.
Ранее стало известно, что в октябре в Россию придет новый штамм коронавируса.