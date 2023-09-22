В Роспотребнадзоре рассказали, в каких регионах вернут масочный режим

В четырех регионах России уже просят соблюдать меры безопасности и следить за тем, чтобы в публичных местах люди находились в масках.

«В некоторых регионах России возвращается масочный режим. Так, противоковидные меры просят соблюдать в Тюменской, Псковской, Саратовской областях и Пермском крае. Однако теперь ношение масок связано не с новой коронавирусной инфекцией, а с всплеском заболеваемости ОРВИ — с сентября традиционно начинается сезон простуд», - отмечает издание KazanFirst

В Роспотребнадзоре сообщили, что в каждом регионе решение о возвращении масочного режима будет приниматься в индивидуальном порядке, пишет интернет-портал KazanFirst. В настоящее время в Татарстане рекомендация не игнорировать медицинские маски носит исключительно рекомендационный характер. В Роспотребнадзоре республики призвали выполнять общеизвестные правила.

В трудовых коллективах рекомендовано проводить фильтры с целью профилактических мер. Стоит пользоваться санитайзерами и регулярно обеззараживать воздушную среду. Во время уборки помещений использовать специальные дезсредства.

Важно помнить о личной гигиене – часто мыть руки и обрабатывать поверхности, к которым человек прикасается чаще всего на протяжении дня. Не стоит забывать о том, что осень – традиционное время увеличения простудных заболеваний из-за резких температурных перепадов.

Некоторые профилактические меры уже действуют на территории республики для всех учебных заведений. Каждое утро учащимся измеряют температуру. Не исключено, что вскоре все люди, которые приходят в медицинские учреждения, будут обязаны использовать маски.

Ранее эксперт лабораторной диагностики в РФ Александр Соловьев рассказал, в каком месяце может быть зафиксирован рост заболеваемости короновирусом с тяжелыми последствиями.