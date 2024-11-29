В «Россети Сибирь» призвали повысить культуру потребления электроэнергии россиян

Энергетики «Россети Сибирь» считают, что достичь благоприятной экологической обстановки в регионе можно при условии совместной работы местных жителей и правительства над проектом «Чистый воздух», сообщил newkhakasiya.online.

Согласно мнению энергетиков, реализация программы позволит обеспечить стабильность энергоснабжения в Хакасии. Кроме того, проект ориентирован на достижение экологического эффекта. Правительство может помочь в данном процессе, если примет решение о повышении для республики коэффициента одновременного включения.

Энергетики считают также важным изменить культуру потребления электроэнергии населения. Многие районы быстро расширяются. Некоторые собственники домов самостоятельно переводят дома на обогрев электричеством.

«Нужно вести регулярную разъяснительную и профилактическую работу. Энергетики «Хакасэнерго» это делают. Но проблема носит системный характер и, конечно, затрагивает не только Хакасию», — рассказал Николай Шепырев, директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Хакасэнерго».

Ранее сообщалось, что сто трансформаторных подстанций построили в Подмосковье с начала года.