В России 14 сентября наступил православный Новый год

Православные христиане отмечают индикт. Слово пришло из латинского языка. Оно переводится как «оценивать». В этот день в храмах проходит особый молебен. Священнослужители и прихожане благодарят Бога за прожитый год. Они обращаются к создателю, чтобы следующий год был благосклонен к ним, не приносил беды и горести. Верующие просят благословения на успешный год.

По старому стилю праздник Новолетия отмечали 1 сентября. В старину этот день праздновался масштабно. На площадях проводили массовые мероприятия, а священник окроплял правителя и народ. Люди желали друг другу здоровья и богатого урожая. В современное время прихожане приходят на службу, молятся и отправляют друг другу поздравления в смс-сообщениях.

Ранее сообщалось, что запрещают народные приметы на 14 сентября.