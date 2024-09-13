Не выбрасывать еду и не кричать: что запрещают народные приметы на 14 сентября

В этот день запрещено выбрасывать остатки еды, ругаться и сеять хлеб, а по скворцам наши предки могли определить начало зимы. Другие поверья и запреты на 14 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

О чем предупреждают приметы

14 сентября, согласно народным приметам, важно убрать колосовые, иначе они пропадут. Также было запрещено выбрасывать остатки еды. Лучше всего раздать их нуждающимся или животным. Таким образом можно привлечь в дом благополучие.

Поверья советуют не ругаться и не кричать в этот день. Издавна 14 сентября не убирались в доме, потому что вместе с грязью можно вымести достаток. Грехом считалось сеять озимый хлеб.

Полезные дела

Проводить этот день следует в приподнятом настроении, чтобы привлечь удачу. Также хорошей приметой считалось переехать в новый дом и отпраздновать новоселье именно 14 сентября.

Крестьяне в старину проводили «осенины», то есть обряды, встречающие осень. Было принято водить хороводы, устраивать игры, а угощенья сначала предлагали старикам, потом молодым.

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Погода

Если в этот день серо и пасмурно, значит осень будет продолжительной, а если гуси улетают именно 14 сентября — жди ранней зимы. Угадывали погоду и по скворцам: если птицы еще не улетели на юг, значит осень будет затяжной.

О дождливой осени в этот день предупреждал ветер, а если мухи больно кусаются, согласно поверьям, ожидается ненастье. Также по погоде 14 сентября определяли, какой будет вся осень.

Ранее нумеролог назвала главные качества людей, родившихся в сентябре.