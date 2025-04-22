В России могут пропасть из продажи ноутбуки и серверы HP и Fujitsu

Минпромторг предложил исключить из списка товаров параллельного импорта ноутбуки и серверы HP и Fujitsu, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, соответствующее предложение обусловлено поддержкой отечественных производителей. Изменения предлагают внести в постановление № 506. В документе указано, что ограничения коснутся только ноутбуков и серверов. Остальная продукция брендов HP и Fujitsu останется доступной для российских потребителей.

Источники «Ъ» сообщили, что документ в настоящее время проходит межведомственное согласование. В ведомстве редакции не предоставили комментариев по данному вопросу. Участники рынка допускают, что в случае одобрения предложения Минпромторг расширит список компаний. В перечень могут в первую очередь добавить бренд Dell.

Издание напомнило, что ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о важности ограничений для брендов, техника которых производится на территории России. Соответствующее поручение было передано ответственным ведомствам.

Ранее сообщалось, что Hyundai зарегистрировал торговые наименования в России.