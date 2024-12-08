В России началась борьба за товарный знак «Орешник»

Не менее семи заявок поступило в Роспатент с просьбой установить правообладание над товарным знаком, в котором присутствует слово «Орешник». К такому мнению пришли корреспонденты РИА Новости, изучив данные базы Роспатента.

Агентство пишет, что первым заявку подал Максим Гончарук, который занимается производством спиртных напитков. Он уведомил Роспатент о своем намерении на следующий день после того, как президент России Владимир Путин обратился к населению с пояснением причин применения нового современного оружия по украинским объектам. Заявка появилась в базе 22 ноября.

Анализ агентства показывает, что вторая заявка поступила 23 ноября. Компания «Новые технологии» считает, что для химических продуктов, деталей для станков, холодного оружия и ряда других товаров подойдет название «Крепкий Орешник». В этот же день поступил запрос от компании «Золотой Бренд», руководители которой хотят зарегистрировать товарный знак — «Орешник. Oreshnik».

«Индивидуальный предприниматель Марина Махно 26 ноября подала заявку на регистрацию товарного знака «Крепкий Орешник». Согласно документу, женщина хочет производить вещества для промышленных целей, красители и другую продукцию», — сообщили РИА Новости.

Эльмира Саргсян считает возможным продавать алкогольную и безалкогольную продукцию под брендом «Могучий Орешник». Агентство обратило внимание, что заявку она подала 28 ноября. Еще одна поступила ранее — 26 ноября. Индивидуальный предприниматель Марина Махно, которая специализируется на изготовлении веществ для промышленных целей и красителей, оставила заявку на регистрацию товарного знака «Крепкий Орешник».

Ранее сообщалось, что эксперт Матвийчук назвал потенциальные цели для удара «Орешником» в Европе.