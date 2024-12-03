Эксперт Матвийчук назвал цели для удара «Орешником» в Европе

Россия может применить ракету «Орешник» для атак на командные пункты НАТО в Европе. Об этом в беседе с Инфо24 заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В ноябре Владимир Путин высказал мнение о необходимости проведения испытаний новой ракеты «Орешник» в ответ на недавние атаки на российские регионы западным оружием. Эксперт Матвийчук предположил, что под ударом этой ракеты могут оказаться военные объекты, расположенные в Польше и Румынии.

Кроме того, российские вооруженные силы, по мнению эксперта, могут рассматривать возможность использования ракеты для ударов по украинским энергетическим инфраструктурам и предприятиям военно-промышленного комплекса.

В конце ноября Министерство обороны России сообщило о двух ракетных ударах со стороны Вооруженных сил Украины, которые были направлены на военные объекты в Курской области с использованием ракет ATACMS.

Ранее военный эксперт предупредил об ударе по США в случае передачи ядерного оружия Украине.