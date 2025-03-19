В России потребовали запретить турецкие сериалы для повышения демографии

Председатель движения, доброволец СВО Ильдар Резяпов рассказал, что «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор с просьбой запретить трансляцию турецких сериалов на территории РФ, сообщило интернет-издание «Абзац».

Собеседник «Абзаца» рассказал, что своей инициативой общественники также делились с представителями ГД и Министерства культуры. По мнению представителей «Ветеранов России» трансляция турецких сериалов негативно отражается на демографическом росте. Причина в том, что киноленты создают определенный образ идеального мужчины. Герои сериалов — это преимущественно заботливые и красивые, понимающие и чувственные мужчины.

По мнению общественников, образ мужчины в отечественных сериалах полностью противоположный. Чаще всего герои злоупотребляют алкогольными напитками. Они неудачники или деспоты. В центре сериалов — женщины, которые вынуждены решать все проблемы самостоятельно.

Общественники предполагают, что в реальной жизни женщины не захотят строить отношения с русским мужчиной, мечтая о встрече с иностранцем.

«Подобная пропаганда является культурной интервенцией, способствующей разрушению института семьи и снижению рождаемости в России. Важно закрепить в законодательстве понятие «деструктивная пропаганда» и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», – сказал Резяпов.

Доброволец СВО Ильдар Резяпов высказал, что Турция через свою культуру создает образ об идеальной жизни в стране. Собеседник напомнил, что Анкара настаивает на сохранении целостности территории Украины и не признает тот факт, что Крым — это часть России.

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